РИАМО - 21 июл. К 2023 году в столице будет около 600 городских зарядных станций для электрических автомобилей, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов

Как рассказал Ликсутов в интервью изданию Reuters, с текущего года Москва планирует ежегодно устанавливать 200 электрических зарядных станций для машин. Город также упростит процесс утверждения установленных в частном порядке зарядных станций.

Размещать все станции будут с учетом потребностей жителей города: по пути из центра на больших улицах, у кафе, торговых центров, школ.

Найти свободную станцию или забронировать время для подзарядки можно с помощью приложения «Московский транспорт» в AppStore, Google Play или App Play.

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