РИАМО - 21 июл. В ближайшие годы в столице планируется стимулировать использование электромобилей, развернув инфраструктуру для зарядки, сообщается на Едином транспортном портале столицы.

Как отметил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов в интервью Reuters, начиная с 2021 года, Москва планирует ежегодно устанавливать 200 электрических зарядных станций.

На данный момент 9 зарядных станций установлено в столице от проекта «Энергия Москвы», они могут одновременно заряжать 18 машин.

Найти свободную станцию или забронировать время для подзарядки можно с помощью приложения «Московский транспорт» в AppStore, Google Play.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что в стране создадут свою собственную линейку электромобилей.

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