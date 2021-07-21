РИАМО - 21 июл. В графике движения поездов «Аэроэкспресс» произойдут изменения на Шереметьевском направлении 23-25 и 30-31 июля, а также 1 августа из-за проведения плановых работ на железной дороге, сообщает пресс-служба компании.

Часть рейсов будет отменена. Экспресс-автобусы от станции метро «Ховрино» будут курсировать каждые 10-15 минут и делать дополнительную остановку около терминала «Аэроэкспресс».

23, 30 июля все аэроэкспрессы из аэропорта Шереметьево на Белорусский вокзал будут курсировать по стандартному расписанию. В эти дни будет отменен только поезд, отправлением в 23:45 из аэропорта.

24, 31 июля аэроэкспрессы в сторону Шереметьева от Белорусского вокзала отправятся в 5:01, 7:00, 9:35, 12:05, 13:35, 14:49, 18:05, 20:05, 21:35. Остальные рейсы в эти даты будут отменены.

Из аэропорта поезда проследуют в 5:15, 6:17, 8:31, 11:07, 12:42, 13:47, 18:17, 20:17, 21:47 и 23:17. Остальные аэроэкспрессы будут отменены.

25 июля и 1 августа аэроэкспрессы с Белорусского вокзала утром отправятся в 5:54, 6:58 и 9:13. Все остальные утренние рейсы до 11:35 включительно будут отменены. C 12:05 и до конца дня поезда будут курсировать по стандартному расписанию каждые 30 минут.

Из Шереметьева поезда отправятся утром в 6:12 и 10:05. Остальные утренние рейсы до 11:45 включительно будут отменены. С 12:15 аэроэкспрессы будут курсировать по стандартному расписанию.