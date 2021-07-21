РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июл. В городском округе Люберцы за июнь ликвидировали 7 свалок общим объемом 183 кубометра, сообщает пресс-служба регоператора «ЭкоЛайн-Воскресенск».

Ежедневно спецтехника выезжала на ликвидацию несанкционированных навалов. В городском округе Люберцы за июнь было ликвидировано 7 свалок общим объемом 183 кубометра.

За порядок и чистоту территории отвечает собственник земельного участка.

При обнаружении навалов мусора на обочине дороги, в лесу, поле или парке, берегу озера или реки специалист составляет акт. В нем указываются координаты объекта и собственник участка. Владельцу направляют уведомление о необходимости ликвидировать несанкционированную свалку в течение 30 дней. Если собственник не принимает меры, то свалку устраняют специалисты регионального оператора по вывозу ТБО. Все расходы в конечном итоге возмещает владелец участка.