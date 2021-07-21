РИАМО - 21 июл. Власти подмосковного Реутова намерены открыть собственную лабораторию для проведения экспресс-тестов на присутствие в организме новой коронавирусной инфекции, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«Мы создаем собственную лабораторию для проведения ПЦР-тестов на ковид. Завершили ремонт помещения, при содействии Минздрава Подмосковья закупили диагностическую аппаратуру на сумму свыше 15 миллионов рублей, начаты ее поставки и установка», - сказал Каторов.

Запустить лабораторию в работу планируется до конца лета, в настоящее время завершается настройка оборудования и уточняются вопросы лицензирования и стандартизации деятельности медучреждения. Мощность новой лаборатории составит до 400 тестов в сутки.

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Текстовая трансляция

21 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- В Москве за сутки от коронавируса умерло 104 пациента. В настоящее время на ИВЛ находятся 579 пациентов.

- Более 60 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на юге Москвы. Рейды провели в ТЦ «Коломенский», «Ривьера» и торгово‑развлекательном комплексе «Москворечье».

- За сутки в России зарегистрировали 23 704 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 161 больных. В Москве - 3 254.

- Депздрав Москвы: Вакцины «ЭпиВакКороны» хватит для тех, кто прививается во второй раз. Прививка данным препаратом не может быть общедоступной для всех жителей города.

- Глава ВОЗ спрогнозировал появление неуязвимого штамма Covid‑19. Новый штамм коронавируса может появиться из‑за неравноправия в использовании вакцин от инфекции.

- Глава Минздрава РФ в прямом эфире в среду ответит на вопросы о прививках от Covid‑19. В рамках просветительской кампании общество «Знание» вместе с акцией #МЫВМЕСТЕ организует онлайн‑эфиры с государственными деятелями и экспертами.