РИАМО - 21 июл. По дорогам Москвы в настоящее время передвигаются около 2 тыс. электрических автомобилей, их число растет каждый год на 10-15%, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

«Сейчас в Москве около 2 тыс. (электрических) автомобилей и их число ежегодно увеличивается примерно на 10-15%. Для большего роста должна развиваться и зарядная инфраструктура», - сказал Ликсутов в интервью Reuters.com.

Он уточнил, что в столице проживает больше 12,5 млн человек, поэтому мегаполис следует мировому тренду - росту числу электрокаров.

Каждый год в Москве планируют устанавливать 200 электрических зарядок для авто, а к 2023 году в российской столице их будет около 600.

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