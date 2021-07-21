РИАМО - 21 июл. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «ТК Орион» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение от муниципального учреждения городского округа Щелково «Служба озеленения и благоустройства» о внесении сведений в отношении указанной компании в реестр недобросовестных поставщиков из-за уклонения от заключения контракта на поставку мешков для мусора.

По результатам рассмотрения обращения УФАС признало действия компании не соответствующими закону, сведения в отношении фирмы — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Не согласившись с указанным решением, компания обратилась в суд. Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «ТК Орион» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.