РИАМО - 21 июл. Консультации и услуги бюро технической инвентаризации (БТИ) теперь можно получить в 39 центрах «Мои документы» в Подмосковье – новые консультационные центры БТИ появились еще в 14 МФЦ. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«МФЦ – это удобные для жителей многофункциональные центры, где в формате «одного окна» можно обратиться за нужными услугами и проконсультироваться по любым вопросам. Чтобы упростить получение услуг по технической инвентаризации, кадастровым работам, оценке имущества, в офисах МФЦ работают консультационные центры БТИ», — сказал министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Ранее в региональных МФЦ работали 25 консультационных центров БТИ. Новые 14 центров начали работать в МФЦ Истры, Шаховской, Воскресенска, Чехова, Каширы, Серпухова, Раменского, Королева, Орехово-Зуева, Красногорска, Наро-Фоминска, Куровского, Мытищ и Луховиц.

В консультационных центрах можно оформить более 70 услуг. Так, жители могут оформить технический паспорт, получить техзаключение по объекту недвижимости, согласовать перепланировку квартиры, получить отчет об оценке имущества, оформить межевой план земельного участка и получить другие услуги.

Первые консультационные центры БТИ при МФЦ в Московской области начали работать в апреле 2019 года. С того времени в них получили консультации и оформили услуги более 15 тыс. человек.

Посмотреть список консультационных центров БТИ при МФЦ можно на сайте министерства госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.