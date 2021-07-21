РИАМО - 21 июл. Московское областное УФАС России оштрафовало ПАО «Россети Московский регион» по делу об административном правонарушении на сумму 600 тыс. рублей, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

В ведомство обратился житель городского округа Черноголовка с жалобой на несоблюдение компании Правил технологического присоединения. По его словам, «Россети» не выполнили технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям в установленный срок.

УФАС удалось установить, что организация нарушила Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 9.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Управлением также установлено, что ПАО «Россети Московский регион» ранее уже привлекалось к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения.