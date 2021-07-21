РИАМО - 21 июл. Вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», поступившую в Москву, хватит всем, кто привился первым компонентом этого препарата, сообщается на сайте столичного Депздрава.

«В Москву действительно поступила вакцина «ЭпиВакКорона» в объеме, необходимом для вакцинации вторым компонентом тех жителей, кто уже ранее сделал первую прививку этим препаратом», - говорится в сообщении.

По данным Депздрава, прививка данным препаратом не может быть общедоступной для всех жителей города.

«ЭпиВакКорона» - вакцина от коронавируса, зарегистрированая в России. Ее разработал Государственный научный центр «Вектор».

В Москву доставлено более 40,4 тыс. доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», всего по регионам страны распределили 720 тыс. доз вакцины.

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Текстовая трансляция

21 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- В Москве за сутки от коронавируса умерло 104 пациента. В настоящее время на ИВЛ находятся 579 пациентов.

- Более 60 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на юге Москвы. Рейды провели в ТЦ «Коломенский», «Ривьера» и торгово‑развлекательном комплексе «Москворечье».

- За сутки в России зарегистрировали 23 704 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 161 больных. В Москве - 3 254.

- Депздрав Москвы: Вакцины «ЭпиВакКороны» хватит для тех, кто прививается во второй раз. Прививка данным препаратом не может быть общедоступной для всех жителей города.

- Глава ВОЗ спрогнозировал появление неуязвимого штамма Covid‑19. Новый штамм коронавируса может появиться из‑за неравноправия в использовании вакцин от инфекции.

- Глава Минздрава РФ в прямом эфире в среду ответит на вопросы о прививках от Covid‑19. В рамках просветительской кампании общество «Знание» вместе с акцией #МЫВМЕСТЕ организует онлайн‑эфиры с государственными деятелями и экспертами.