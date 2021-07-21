РИАМО - 21 июл. Бывший воспитанник спортивной футбольной школы «Приалит» Реутова, а ныне игрок казанского «Рубина» Илья Самошников попал в список 33 лучших футболистов России по итогам прошедшего сезона по версии исполкома Российского футбольного союза, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Путь Ильи в большой футбол начался в четырехлетнем возрасте в обычном реутовском дворе, продолжился в спортивной школе «Приалит». С 2020 года игрок выступает в РПЛ за казанский «Рубин». Его достижениями гордятся сегодняшние юные спортсмены нашего города», - сказал Каторов.

Надежная и качественная игра защитника в прошлом сезоне привлекла к себе внимание ведущих футбольных экспертов. В марте этого года успехи реутовчанина отметили в тренерском штабе сборной России по футболу и вызвали его в команду. Илья признан одним из лучших левых защитников.

«Желаю Илье удачи и дальнейших профессиональных успехов, а его команде - побед и стабильной игры», - сказал Каторов.

Новый розыгрыш Российской Премьер-Лиги начнется 25 июля 2021 года. Футбольный клуб «Рубин» (Казань) сыграет с московским «Спартаком» в рамках первого тура 24 июля в 20:00 на «Казань-арене».