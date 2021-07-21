РИАМО - 21 июл. Всего вакцинацию от Covid-19 в подмосковном Реутове прошли 34 559 человек, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева обязательную вакцинацию от Covid-19 должны пройти не менее 60% сотрудников компаний и организаций, которые связаны со сферами торговли, услуг, образования здравоохранения, социального обслуживания и др. Это позволит снизить риск распространения коронавируса и избежать новых ограничений.

«По последним данным, свое здоровье от новой коронавирусной инфекции защитили 34 559 наших жителей, что составляет 39% от взрослого населения и 66% от плана. Вакцинацию также прошли 5 933 жителя пенсионного возраста», - уточняется в сообщении.

Жители Реутова, которые еще не успели посетить пункты вакцинации, могут сделать это в двух поликлиниках: №№1, 2. Записаться можно на прием к своему врачу-терапевту, на сайте государственных услуг или по телефонам 8(495)108-16-35 доб. 2104 или 8(495)791-15-89.

Без предварительной записи жителей Реутова принимают в мобильных пунктах вакцинации. Они работают в ТРЦ «Реутов парк», ТЦ «Экватор», ТЦ «Шоколад» с понедельника по пятницу с 14:00 до 20:00, а в субботу и воскресенье специалисты принимают желающих с 12:00 до 20:00.

Кроме того, мобильные пункты открыты в многофункциональном центре «Мои документы», в котором записаться на вакцинацию можно у дежурного администратора. А пункт в центре «Активное долголетие», расположенном на улице Новой, 3, ждет горожан со вторника по пятницу с 11:00 до 13:00. Записаться можно по телефону: 8(495)528-11-30.

На процедуру вакцинации от коронавируса необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

21 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- В Москве за сутки от коронавируса умерло 104 пациента. В настоящее время на ИВЛ находятся 579 пациентов.

- Более 60 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на юге Москвы. Рейды провели в ТЦ «Коломенский», «Ривьера» и торгово‑развлекательном комплексе «Москворечье».

- За сутки в России зарегистрировали 23 704 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 161 больных. В Москве - 3 254.

- Депздрав Москвы: Вакцины «ЭпиВакКороны» хватит для тех, кто прививается во второй раз. Прививка данным препаратом не может быть общедоступной для всех жителей города.

- Глава ВОЗ спрогнозировал появление неуязвимого штамма Covid‑19. Новый штамм коронавируса может появиться из‑за неравноправия в использовании вакцин от инфекции.

- Глава Минздрава РФ в прямом эфире в среду ответит на вопросы о прививках от Covid‑19. В рамках просветительской кампании общество «Знание» вместе с акцией #МЫВМЕСТЕ организует онлайн‑эфиры с государственными деятелями и экспертами.