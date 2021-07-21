РИАМО - 21 июл. На Киевском направлении Московской железной дороги изменится расписание движения поездов 24 июля, с 01:35 до 21:35 будут закрыты 1 и 3 пути на станции Лесной городок и 1 путь на участке Внуково – Толстопальцево в связи с переключением 3 пути на новую ось, сообщили РИАМО в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

Часть пригородных поездов проследует по укороченным маршрутам от и до станций Внуково, Нара, Апрелевка, Солнечная и Киевского вокзала. Некоторые электропоезда будут следовать в реверсивном режиме с увеличенными интервалами.

Также у части поездов изменится время отправления и прибытия и режим остановок. Ряд электропоездов выведут из расписания.

Пассажиров просят заранее планировать поездку. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в App Store и Google Play.