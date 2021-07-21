РИАМО - 21 июл. В рамках исполнения поручения губернатора Московской области Андрей Воробьева Московская областная станция скорой медицинской помощи перешла на цифровую телефонию, к автоматической телефонной станции подключены все 43 диспетчерских пункта, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«В среднем за сутки на Московскую областную станцию скорой медицинской помощи поступает около 15 тыс. звонков. Переход на IP-телефонию позволит сократить время ожидания ответа оператора. Кроме того, не потеряется ни один звонок. Если диспетчер не ответит в течение 8 секунд, вызов автоматически будет переадресован на головную подстанцию скорой для назначения бригады» - сказала зампред правительства региона - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Вызвать бригаду скорой помощи в Подмосковье можно по телефонам «112» или «103», а также через мобильное приложение «112 МО». Диспетчер примет вызов и, в зависимости от тяжести состояния пациента, направит бригаду скорой или неотложной медицинской помощи.

В 2021 году Московская областная станция скорой медицинской помощи получила 167 новых автомобилей.