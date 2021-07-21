РИАМО - 21 июл. Полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков на севере столицы, 39-летний москвич в своей квартире на улице Костякова оборудовал парник для культивирования наркосодержащих растений и хранил готовые к употреблению вещества, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Во время обыска полицейские нашли 2 металлические корзины, 2 свертка и полимерный пакет с веществом растительного происхождения. Согласно результатам исследования изъятое является марихуаной общей массой свыше 100 граммов.

Также в квартире задержанного обнаружено и изъято 14 горшков с наркосодержащим растением и приспособления для употребления наркотического средства.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.