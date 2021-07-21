В Москве в тестовом режиме начал работу новый сервис «Рули»: он позволяет водителям сдать свои автомобили в аренду близким друзьям и знакомым. Еще до своего запуска сервис стали называть «народным каршерингом». Первыми его испытали сто участников-тестировщиков, которые раньше всех зарегистрировались в системе и прошли определенный отбор. Чем может порадовать новый сервис, читайте в материале РИАМО.

В кругу автодрузей

По данным столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры (ДТиРДТИ), схема работы нового сервиса «Рули» будет похожа на ту, по которой работают уже ставшие привычными сервисы каршеринга. Его основой будет мобильное приложение, для использования которого необходима регистрация.

Когда водитель, зарегистрированный в «Рули», понимает, что автомобиль ему временно не нужен, — например, из-за отъезда в отпуск — он может присвоить своему авто статус «Свободен» через приложение. При этом все параметры аренды определяет сам хозяин машины: это, в частности, время, когда доступно бронирование, места, где можно забрать и куда нужно вернуть машину, а главное — размер вознаграждения за использование автомобиля.

Однако отличительной особенностью сервиса «Рули» является то, что водители-арендаторы могут попасть в систему строго по приглашениям (инвайтам). Эти инвайты рассылаются так: автовладелец, готовый сдать свою машину в аренду, изучает список своих контактов и выбирает из него тех людей, кому он готов доверить автомобиль. Именно эти люди получают инвайты, по которым доступна регистрация в «Рули».

О том, что машина кого-то из знакомых свободна в данный момент, пользователи сервиса смогут узнать из оповещений. При этом ранее глава столичного Дептранса Максим Ликсутов объяснил, почему аренда машин в «Рули» будет происходить в первую очередь между знакомыми людьми.

«Сейчас большинство людей воспринимает свой автомобиль как личное пространство. Не каждый готов пустить за руль постороннего, поэтому на первом этапе автовладельцы сами смогут выбирать, кому доверить свою машину из близкого круга знакомых людей», — сказал Ликсутов.

Судя по словам Ликсутова, не исключено, что после успешного тестирования зарегистрированные в системе водители смогут расширять круг лиц, которым открыт доступ к их автомобилю.

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Анатомия аренды

Как заявляют разработчики приложения «Рули», автовладельцы всегда будут знать, где находится их машина, сданная в аренду. В частности, пользователям будут доступны такие данные, как геолокация автомобиля, его скорость в конкретный момент времени и остаток топлива в баке. Все это будет возможно благодаря специальному телематическому оборудованию и модулям удаленного доступа, которые установят на машины.

Для всех участников тестирования приложения «Рули» установка этого оборудования будет бесплатной. Нужно ли будет его устанавливать тем, кто станет пользоваться сервисом в обычном режиме, пока не известно. Но не исключено, что установка этого оборудования станет одним из обязательных условий сдачи частных автомобилей в аренду, — причем оплачивать ее, возможно, будут сами арендодатели.

Между тем в столичном Дептрансе продумали не только техническую, но и юридическую сторону запуска приложения «Рули». Так, пользователи сервиса неизбежно станут получать штрафы, но если правила дорожного движения нарушит арендатор, то именно он, а не хозяин машины, будет оплачивать штрафы с дорожных камер. При этом доказать, кто должен отвечать за нарушение, будет несложно благодаря зафиксированным в приложении данным об аренде. А вот льгот при оплате парковки у пользователей «Рули» не будет в отличие от граждан, которые пользуются «обычным» каршерингом.

Что касается страховки, то первым 100 пользователям нового сервиса столичный Дептранс предоставит открытый полис ОСАГО на весь период тестирования: ответственность каждого из водителей будет застрахована на 400 тысяч рублей. Однако стоит учесть, что полис ОСАГО компенсирует ущерб водителю лишь в том случае, когда в аварии виноват другой участник ДТП.

«Поэтому мы рекомендуем тщательно выбирать арендатора среди своих друзей и знакомых, либо самостоятельно оформить полис КАСКО. Полис КАСКО покроет ущерб, если виноват будет арендатор машины. В будущем мы планируем добавить возможность страхования поездок по КАСКО», — отметил Максим Ликсутов.

К слову, после того, как приложение «Рули» начнет работать в обычном режиме, тем, кто сдает свои машины в аренду при помощи сервиса, придется оформлять открытый полис ОСАГО самостоятельно. Стоимость такого полиса будет зависеть от целого ряда параметров: модели автомобиля, его года выпуска и мощности мотора. Так, годовой открытый полис на Kia Rio 2021 года обойдется в 20 тысяч рублей. Но не исключено, что для пользователей «Рули» стоимость страховки будет выше: не секрет, что автомобили каршеринга часто попадают в ДТП, и страховщики об этом прекрасно знают.

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«Отдавать машину незнакомцам я боюсь»

Среди тех, кто в первую очередь в закрытом режиме тестирует приложение «Рули», оказались выпускники сети московских автошкол «Техника». На условиях анонимности они рассказали РИАМО о своих впечатлениях от сервиса.

Одна из тестировщиков — Татьяна. Она предоставила «Рули» свой второй автомобиль 2011 года выпуска.

«Автомобиль для сервиса должен быть в идеальном состоянии. Это логично, ведь безопасность людей — самое главное. Но свою новую машину отдавать в чужое пользование было жалко, поэтому я предоставила вторую», — говорит Татьяна.

По словам еще одного тестировщика, Ярослава, пока программная часть приложения «Рули» еще сыровата: оба его друга с первого раза не смогли авторизоваться в системе.

«Однако, если программные ошибки будут доработаны, то подобный сервис — отличное решение, которое может обеспечить автовладельцу небольшой дополнительный заработок», — считает собеседник РИАМО.

Валентина также приняла участие в тестировании приложения «Рули»: о самом сервисе она узнала через друзей по автошколе и в числе первых записалась на тест. По мнению тестировщицы, сервис весьма перспективен, но удобен лишь для знакомых людей.

«Отдавать личный автомобиль незнакомцам я боюсь, пусть этим занимаются специализированные фирмы с собственным автопарком. А несомненный плюс сервиса — управление машиной со смартфона, можно забыть про ключи», — отмечает Валентина.

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В мировом тренде

Как отмечают эксперты, опрошенные РИАМО, в условиях, когда личные автомобили в мегаполисах все чаще простаивают во дворах, появление такого сервиса, как «Рули», было ожидаемым. При этом его идея, как и в случае с каршерингом, пришла с запада.

Как объясняет гендиректор компании «Газпромбанк Автолизинг» Лилия Маркова, в США есть сервис Turo, где, сдавая свой автомобиль в аренду, его можно окупить в среднем за один-три года в зависимости от класса машины. В целом западная практика такова: более бюджетные модели быстрее окупаются, а более дорогие приносят большую выручку.

«Я лично пользовался проектом Turo в США, брал напрокат Tesla, потому что найти такие автомобили в аренду в прокатных компаниях практически невозможно. Как правило такие сервисы используют для сдачи в прокат эксклюзивные автомобили или автомобили низшего ценового сегмента», — рассказывает автогонщик Артем Потехин.

Впрочем, в США для «народного каршеринга» уже давно существуют как специальные страховые программы, так программы стимулирования от государства. Например, если гражданин регистрирует свой личный автомобиль в системе каршеринга, то получает возможность существенно снизить свои налоги.

«Водителям возвращают средства, потраченные на регистрацию автомобиля, его содержание и ремонт, оплату парковки и оформление страхового полиса. В нашей стране «народный каршеринг» только начинает свое развитие, и на данный момент подобных налоговых вычетов не предусмотрено», — отмечает основатель международного маркетплейса аренды автомобилей по доступным ценам GetRentacar.com Александр Першиков.

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Психологический фактор

Первые каршеринги, в рамках которых автомобили сдавались от человека к человеку, появились в США и в Европе еще в 2014 году. За прошедшие с тех пор семь лет к идее «народного каршеринга» неоднократно пытались подступиться и в России, но до запуска дело ни разу не дошло.

«Мы всерьез рассматривали гипотезу, что такой сервис можно запустить и у нас. Начали с аналитики и опросов. И они сразу показали, что в России формат скорее всего не приживется», — рассказывает соосновательница онлайн-сервиса аренды вещей Next2U.ru Екатерина Крайванова.

По словам собеседницы РИАМО, в 95% случаев автовладельцы отвечали: «Это моя машина, я ее никому не отдам», «Моя ласточка, никто другой на ней ездить не будет». Тогда в компании поняли, что рынка для подобного сервиса в России просто нет, его надо создавать, долго и кропотливо убеждая людей, что шеринг в случае с личными авто — это очень хорошая идея.

«Сегодня набор [тестировщиков] у приложения «Рули» идет не очень активно. Думаю, тут вопрос в менталитете и в законодательной базе», — считает Артем Потехин.

С тем, что у «народного каршеринга» имеются недостатки психологического характера, согласен и гендиректор сервиса «АВТОDOM Подписка» Максим Шишко. По мнению эксперта, дать доступ к своему автомобилю постороннему человеку в принципе непросто. И это не говоря о многочисленных технических вопросах сервиса, требующих решения.

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Води как дома

Между тем, несмотря на всю неоднозначность концепции сервиса «Рули», у нее есть ряд достоинств, которые признают все эксперты, опрошенные РИАМО. По мнению гендиректора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, одно из преимуществ «народного каршеринга» для арендаторов заключается в том, что они получают машины в лучшем состоянии, чем у авто, предоставляемых каршеринговыми компаниями. Причина в том, что о личных авто владельцы заботятся лучше, чем коммерческие структуры о своих автопарках.

«Кроме того, у машин в «народном каршеринге» есть дополнительные опции — такие, как подогрев сидений или руля, и приятные мелочи вроде щеток для очистки снега или зарядки для телефона. В то время как в машинах, предоставляемых агрегаторами каршеринга, в большинстве случаев базовая комплектация, а необходимые водителю мелочи отсутствуют», — объясняет Мигаль.

Кроме того, объясняет эксперт, при аренде машины у знакомого можно не сомневаться в ее техническом состоянии: не возникнет ситуации, когда старые повреждения припишут новому арендатору, как это бывает в коммерческих сервисах аренды. Наконец, по мнению Мигаля, «народный каршеринг» будет дешевле, чем предложения агрегаторов.

В свою очередь Лилия Маркова выделяет такой плюс «народного каршеринга», как отсутствие фирменной оклейки: это дает арендатору ощущение, как будто он едет на своей, а не на арендованной машине. Что касается проблемных мест сервиса «Рули», то к ним эксперт относит оплату арендодателем издержек по ремонту и обслуживанию своего автомобиля, выплату налогов на получаемый доход, а также быстрый износ машины, которая теряет свою привлекательность на вторичном рынке спустя два-три года такой эксплуатации.

Кроме того, страховые компании пока не спешат предлагать понятные продукты для нового рынка «народного каршеринга», говорит Александр Першиков. Пока в столичном Дептрансе заявляют, что предоставят на время тестирования сервиса «Рули» обыкновенный ОСАГО «Мультидрайв», где защиту получают только третьи лица.

«Как между собой будут разбираться владелец и арендатор по поводу ремонта арендованного авто, пока не ясно. Но так как спрос на подобный формат аренды начинает расти, вероятнее всего появятся и предложения со стороны страховых компаний, в которых будут учитывать интересы всех участников процесса каршеринга, а также предложат выгодные для всех сторон тарифы», — заключает эксперт.