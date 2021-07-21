РИАМО - 21 июл. С 1 августа в столице начинается новая обучающая программа проекта «Бизнес-уик-энд» - отраслевой акселератор, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Для прошедших преакселерацию и акселерацию проекта этот этап станет завершающим. также могут присоединиться молодые предприниматели в возрасте 18-35 лет, у которых есть свой бизнес, наработанная база клиентов и продажи.

«Новая программа «Бизнес-уик-энда» — самая продолжительная за всю историю проекта: обучение продлится 22 недели. Ожидается, что отраслевой акселератор пройдут не менее 800 человек. Своими навыками и знаниями с участниками поделятся эксперты мирового уровня, включая предпринимателей с международным опытом, венчурных инвесторов и экспертов школ МВА», — сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В первую очередь отраслевой акселератор призван научить действующих предпринимателей привлекать необходимые ресурсы и инвестиции для развития и масштабирования своих коммерческих проектов. Команды сгруппируют по самым популярным направлениям: EduTech, FoodTech, FinTech, Machine Learning, BigData Analysis, Gaming Industry.

Обучение будет проводиться с учетом индивидуальных особенностей каждого бизнеса. Все проекты ждет детальный аудит с последующим формированием плана их развития. Участников будут консультировать эксперты и предприниматели с международным опытом. Курсы пройдут в онлайн- и офлайн-форматах.

Еженедельно будут проходить дистанционные встречи с персональным наставником и с менторами для постановки целей. Первая предусмотрена в начале обучения, вторая, корректирующая, - в середине курса, а также итоговая - в конце. Демодень и отраслевые питч-сессии запланированы в очном виде.

Для участников акселератора создадут закрытый Telegram-чат, в котором можно будет налаживать контакты между предпринимателями до, во время и после программы обучения.

Участникам будет предоставлен бессрочный доступ ко всем прямым эфирам, чтобы освежить знания. Чтобы корректно применить их на практике, предусмотрены индивидуальные консультации с сертифицированными трекерами. Преподавателями проекта являются заслуженные эксперты, которые помогли развитию бизнеса в сотнях разных сфер.