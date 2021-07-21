РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 июл. Ремонт в образовательных организациях подмосковного Красногорска завершат до конца августа, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В округе к началу учебного года отремонтируют 33 школы и 25 детских садов.

По поручению главы горокруга Красногорск Алексея Спасского в этом году капитальный ремонт проходит в 3 школах Красногорска - в СОШ №8, № 15 и гимназии №2. В частности, в «Пятнашке» ремонтируют центральный вход, столовую и кровлю. Школа открыта в 2008 году, и это первый капитальный ремонт образовательного учреждения.

«Мы активно готовимся к новому учебному дому, ремонт ведется сразу на 4 объектах – это центральное крыльцо, столовая, капитальный ремонт кровли здания и создание серверной», - сказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ирина Матова.

В гимназии №2 Красногорска запланировано расширение кругового пожарного проезда, обновление фасада и общественных мест, ремонт стадиона и благоустройство территории. На данный момент ведется работа по герметизации швов, покраске фасада здания и ремонту входной группы, а также внутренняя отделка. Общая площадь ремонта - 1,5 тыс. квадратных метров. До конца августа все работы должны быть завершены.