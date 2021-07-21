РИАМО - 21 июл. Максимальная температура воздуха в Москве в среду составит плюс 24-26 градусов, в Подмосковье - плюс 21-26 градусов, это на пару градусов выше нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

30-градусная жара в этот день в столице наблюдалась в 1885 году, максимальная температура составила плюс 32,7 градуса, что стало суточным рекордом.

При этом самая холодная погода в этот день была отмечена в 1901 году, когда под утро похолодало до плюс 6,7 градуса.

В 2000 году 21 июля состоялся суточный рекорд по дождям, выпало 39,5 мм осадков при месячной норме 94 мм.