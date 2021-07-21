РИАМО - 21 июл. На западе столицы продавец магазина торгового центра получила проникающее ранение живота неустановленным предметом, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

ЧП произошло по адресу: ул. Ярцевская, д.25А. У лестницы была обнаружена продавец местного магазина, которая была госпитализирована в реанимацию.

Позже в Одинцове задержана подозреваемая. Ею оказалась неработающая женщина. Она рассказала, что ранила сотрудницу магазина из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений, а затем скрылась.

Возбуждено уголовное дело.

По данным открытых источников, по этому адресу находится ТЦ «Трамплин».