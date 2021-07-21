РИАМО - 21 июл. Утром в среду в аэропортах Москвы и Подмосковья отменили и задержали 33 прилета и вылета, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове 3 рейса задержано, 14 отменено. В Шереметьеве задержаны 2 рейса, 5 отменено. В аэропорту Домодедово задержано 1 рейс, 6 отменено.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани отменено 2 рейса.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.