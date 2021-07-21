РИАМО - 21 июл. Заявление в полицию поступило об угоне автомобиля такси, который произошел по адресу: Волоколамское шоссе, д.100, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Пассажир, сев в автомобиль, уговорил водителя проверить якобы спущенное колесо, а когда таксист вышел - сел за руль и уехал. Речь идет об автомобиле Hyundai Elantra. Материальный ущерб составил 650 тыс. рублей.

Нарушителя удалось остановить на этом автомобиле. В отношении него возбуждено уголовное дело.