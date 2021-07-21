РИАМО - 21 июл. Специалистами государственной ветеринарной службы Минсельхозпрода Московской области проводятся активные мероприятия, направленные на профилактику заноса африканской чумы свиней в регион. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.
На территории Московской области содержатся порядка 360 тыс. голов свиней, из них в крупных комплексах - около 350 тыс. свиней и свыше 8 тыс. голов - в личных и фермерских хозяйствах региона.
«Ветеринарные врачи в ежедневном режиме проводят мониторинг поступающей продукции и поголовья свиней из регионов. Принимаются все необходимые меры по недопущению к реализации продукции, поступившей из неблагополучных по АЧС регионов», - отметил Воскресенский.
Министр добавил, что ветеринарная служба области оснащена и укомплектована необходимыми средствами и техникой для выполнения задач по выявлению и ликвидации очагов африканской чумы свиней.
Обо всех случаях падежа или заболевания свиней необходимо сообщить в единый контакт-центр министерства по телефону: 8 (495) 668-01-25.
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