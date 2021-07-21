РИАМО - 21 июл. Специалистами государственной ветеринарной службы Минсельхозпрода Московской области проводятся активные мероприятия, направленные на профилактику заноса африканской чумы свиней в регион. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Московская область на сегодня благополучна по АЧС. А ситуация в Калужской, Владимирской, Ярославской областях остается напряженной. Эти регионы граничат с Подмосковьем, риск заноса африканской чумы свиней остается высоким. Поэтому в области активно проводится работа по информированию жителей населенных пунктов, граничащих с лесными массивами. Ветврачами вручено свыше 10 тыс. листовок об опасности возникновения и распространения АЧС среди свиней и диких кабанов», - сказал Воскресенский.

На территории Московской области содержатся порядка 360 тыс. голов свиней, из них в крупных комплексах - около 350 тыс. свиней и свыше 8 тыс. голов - в личных и фермерских хозяйствах региона.

«Ветеринарные врачи в ежедневном режиме проводят мониторинг поступающей продукции и поголовья свиней из регионов. Принимаются все необходимые меры по недопущению к реализации продукции, поступившей из неблагополучных по АЧС регионов», - отметил Воскресенский.

Министр добавил, что ветеринарная служба области оснащена и укомплектована необходимыми средствами и техникой для выполнения задач по выявлению и ликвидации очагов африканской чумы свиней.

Обо всех случаях падежа или заболевания свиней необходимо сообщить в единый контакт-центр министерства по телефону: 8 (495) 668-01-25.