РИАМО - 21 июл. Новые возможности Инвестиционной карты Москвы позволят определить сроки окупаемости проекта, а также проходимость потенциальных покупателей в выбранном месте, сообщается на официальном сайте мэра города.

«На карту добавятся места, влияющие на инвестиционную привлекательность будущего бизнес-проекта: магазины, остановки общественного транспорта, парковки, учебные заведения, парки, поликлиники», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, новый функционал сервиса поможет пользователям определить, когда их проект окупится. Кроме того, на карте появится информация о кадастровой стоимости недвижимости, а также данные о городских стройках.

С начала 2021 года для поиска подходящих объектов для бизнеса картой воспользовались порядка 100 тыс. предпринимателей. В сервисе находятся данные о более 300 площадках. Кроме того, доступна информация о свыше 4 тыс. городских объектов для покупки или аренды.