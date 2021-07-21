РИАМО - 21 июл. Правоохранители в Балашихе сопроводили машину такси до медучреждения, в котором находился больной 6-летний мальчик, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Во время службы на Леоновском шоссе экипаж патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Балашихинское» в составе старшины полиции Дениса Зайкова и сержанта полиции Павла Пашкова остановили автомобиль такси, водитель которого совершал опасные маневры.

Из авто вышла женщина и рассказала, что они едут в больницу, так как ее сыну стало плохо, поднялась температура и они могут не успеть добраться до медучреждения.

Сотрудники полиции незамедлительно приняли решение сопроводить такси до ближайшей больницы. Благодаря слаженным действиям сотрудникам патрульно-постовой службы полиции удалось вовремя доставить ребенка в медицинское учреждение.

После того, как мальчик поправился, полицейские пригласили его на экскурсию в отдел полиции по обслуживанию мкр. Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское», подарили подарок и пожелали крепкого здоровья.