РИАМО - 21 июл. Школу на 825 мест могут построить на территории инновационного центра «Сколково» по итогам первого концессионного соглашения в сфере образования в столице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Инвестиции в создание инновационной школы составят не менее 2 млрд рублей. Под строительство объекта инвестору будет предоставлен земельный участок на правах аренды на территории инновационного центра «Сколково», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в 2021 году в городе подписали две концессии, общий объем инвестиций которых достиг 27,4 млрд рублей. Всего же в столице заключили концессионных соглашений на сумму свыше 89 млрд рублей.

Площадь школы составит не менее 13 тыс. квадратных метров. На сегодняшний день идет создание комплексного эскиза здания. После подписания концессионного соглашения инвестор возведет школу и наполнит ее современным оборудованием. Кроме того, он будет проводить техническое обслуживание учебного комплекса в течение 21 года.