РИАМО - 21 июл. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус не исключил вероятности появления нового штамма коронавируса, который будет неуязвим перед вакцинами, сообщает издание «Ведомости».

«Появляются другие варианты, которые являются даже потенциально более опасными, чем вариант «дельта», который приводит к разрушающим последствиям сейчас. И чем больше будет вариантов, тем больше вероятность, что один из них просто будет обходить вакцину», - отметил Гебрейесус.

По его словам, если это произойдет, то исследователям нужно будет все начинать сначала.

По мнению главы ВОЗ, новый штамм коронавируса может появиться из-за неравноправия в использовании вакцин от инфекции.

Гебрейесус напомнил, что в настоящий момент 75% вакцин от коронавируса приходятся на 10 стран мира.

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Текстовая трансляция

20 ИЮЛЯ

- Более 4 млн москвичей получили первый компонент вакцины от Covid‑19. Из них второй компонент вакцины получили более 2,2 млн человек.

- Еще 1 947 пациентов вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии выздоровело 293 502 человека.

- Профессор рассказал, чем опасна неполная вакцинация от Covid‑19. Люди с не полностью сформированным защитным слоем антител остаются уязвимы для коронавируса.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в столице умер 101 пациент с Covid‑19. Всего за время пандемии в городе умерли 24 585 человек, заболевших Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 23 770 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 478 больных. В Москве - 3 188.

- В РФ могут ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования против Covid‑19. Наказывать за такие призывы предлагают по Уголовному кодексу.

- Привитые от Covid‑19 смогут очно посещать занятия клуба «Московское долголетие». Занятия начнутся 21 июля.

- Более 3 тыс специалистов помогают москвичам в центрах вакцинации от Covid‑19. Все сотрудники одеты в фирменную одежду и их легко найти.