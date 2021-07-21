РИАМО - 21 июл. Пользователи Единой автоматизированной системы торгов (ЕАИСТ) Москвы будут получать новую информацию по закупкам с помощью push-уведомлений в браузере и мессенджере Telegram, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Это поможет пользователям моментально получать актуальную информацию и отслеживать все действия по закупкам», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в системе ЕАИСТ свыше 12,5 тыс. активных пользователей, которые получают данные о согласовании закупок, получении платежных документов и другую информацию.

Всего доступно более 250 типов уведомлений. В прошлом году уведомления сообщили о более 797 тыс. событий в ЕАИСТ. Зарегистрированные пользователи могут выбрать способ получения уведомлений самостоятельно.

С 2019 года почти 3 тыс. пользователей обращались за консультациями по вопросам закупок в Telegram-чате.

В год с помощью ЕАИСТ в столице заключают свыше 520 тыс. договоров и контрактов на общую сумму свыше 2,3 трлн рублей.