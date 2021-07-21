РИАМО - 21 июл. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жаркая погода с температурой выше 25 градусов прогнозируется в столице уже на следующей неделе, сообщает РИА Новости.

По его словам, на следующей неделе область высокого давления с запада начнет перемещаться на европейскую территорию. Между тем, 30-градусной жары не прогнозируют.

Вильфанд отметил, что в предстоящие выходные температура ожидается ниже нормы.

Ранее синоптик спрогнозировал похолодание до +20 градусов 22 июля.

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