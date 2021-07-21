РИАМО - 21 июл. Образовательный курс для мам стартует 22 июля в центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград», женщины дистанционно получат навыки работы бухгалтером, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Молодые мамы, уже имеющие образование в бухгалтерской сфере, узнают особенности удаленной работы на аутсорсинге. <...> В конце обучения они смогут принять участие в конкурсе на открытые вакансии по направлению «бухгалтер на аутсорсинге», - говорится в сообщении.

Кроме того, женщины научатся общаться с заказчиком и определять стоимость услуг. Курс включает шесть вебинаров продолжительностью по часу. Например, на первом занятии 22 июля расскажут о том, как повысить эффективность своей работы. Расписание и запись на курс доступны на сайте (https://career-center.timepad.ru/event/1681121/).

С апреля 2020 года участницами проекта «Мама онлайн» стали свыше 20 тыс. женщин, которые начали получать навыки работы востребованных в столице профессий. В основном к проекту присоединяются молодые мамы с высшим образованием, у которых уже есть опыт работы.