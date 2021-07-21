РИАМО - 21 июл. Пробки в 7 баллов из 10 возможных прогнозируют на московских дорогах вечером в среду, сейчас трассы загружены на 3 балла, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

Движение в центр затруднено на Ярославское шоссе, Рязанском и Волгоградском проспектах.

Нет проблем с движением на данный момент на Мичуринском и Кутузовском проспектах, Звенигородском шоссе.

Трудности в движении могут возникать из-за дорожных работ. Сейчас они ведутся на 82, 31, 53 км МКАД, Варшавском, Дмитровском, Пятницком шоссе, проспекте Мира.