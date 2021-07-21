РИАМО - 21 июл. Половина пассажиров столичной подземки расплачиваются в кассах за проезд безналичным способом, их доля увеличилась на 15% с 2019 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В 2021 году доля покупок билетов в кассах метро безналичным способом составила уже 50%, а в допандемийный 2019 год только 35%», - говорится в сообщении.

Кроме того, на сегодняшний день время ожидания в очереди к кассам составляет порядка полутора минут. За 10 лет оно сократилось в 3,3 раза. Теперь кассы метро открываются в зависимости от загруженности. В то же время производительность кассира выросла вдвое.

Оплатить проезд в метро можно более 10 разными способами, в том числе с помощью приложения или дистанционного пополнения карты «Тройка». При этом до конца 2021 года в столице планируют добавить способы оплаты - виртуальную «Тройку» и Face Pay.