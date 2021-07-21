РИАМО - 21 июл. В настоящее время москвичи получили доступ к более 570 тыс. электронных медицинских карт детей, сообщается на официальном сайте мэра города.

В конце прошлого года такой возможностью воспользовались 300 тыс. москвичей.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в городе идет проект по отказу от бумажных детских медицинских карт. В школах и детских садах отменили бумажные справки о болезни ребенка. Это дало возможность сэкономить время для порядка 170 тыс. родителей.

Пользователи электронных медицинских карт могут получить доступ к данным протоколов врачей, снимкам флюорографии, МРТ и другим исследованиям. Информацию о вакцинации ребенка можно найти в разделе «Мои прививки».

Подать заявку на получение электронной медицинской карты можно на портале mos.ru. Пользователю должно быть более 15 лет.