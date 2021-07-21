РИАМО - 21 июл. Спасатели помогли мужчине на Терлецких прудах в столице, он нырнул с берега, но не всплыл. Его удалось вытащить из воды, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

ЧП произошло в 10 метрах от берега. Мужчину без дыхания подняли с глубины 1,5 метра. По пути на поисково-спасательную станцию спасатели совершали реанимационные действия и до прибытия врачей привели пострадавшего в чувства.

39-летний мужчина госпитализирован в медицинское учреждение.