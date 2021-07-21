РИАМО - 21 июл. В Московском зоопарке появился на свет детеныш редкого вида кенгуру - щетинохвостых бетонгов, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Этих животных также называют войли, или короткомордыми кенгуру. А неофициально зверьков именуют карманными кенгуру из-за их миниатюрных размеров. <...> Малыш появился на свет еще весной, но первые три месяца провел в сумке матери», - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, детеныш кенгуру только совсем недавно начал изучать мир самостоятельно. До этого его было трудно заметить. Сейчас он уже начинает употреблять взрослую пищу. Его кормят шампиньонами и вешенками. Также бетонги едят зерна, саранчу, зеленые листья и траву.

Бетонги - ночные животные и покидают жилище только с наступлением сумерек. Увидеть их можно в павильоне «Ночной мир».

В этом году в зоопарке могут родиться еще два детеныша карманных кенгуру. Этот вид занесен в Международную Красную книгу, а их популяция в мире уменьшается.

Щетинохвостый бетонг, или войли - один из самых редких кенгуру, длина его тела 300-380 мм, хвоста - 290-360 мм, масса 1-1,6 кг. Окрас спинки желтовато-серый, брюшка - светлее. Стопы покрыты волосками. Самцы и самки окрашены одинаково.

Бетонг обитает в тропических саваннах и равнинах, густо поросших травой. Он почти исчез из природы под натиском кошек и лис, которых ввезли в Австралию европейские поселенцы. Сейчас этого кенгуру разводят в условиях содержания для того, чтобы вернуть в природу Западной Австралии.