РИАМО - 21 июл. За первые шесть месяцев 2021 года в России в разы выросли продажи «умных» гаджетов для дома в некоторых торговых сетях бытовой техники, пишет в среду газета «Известия».

Так, в компании «М.Видео-Эльдорадо» таких гаджетов продано на сумму от 1,5 до 2 млрд рублей. Продажи в этой сфере увеличились в 7 раз. В «Ситилинке» и «Связном» увеличение оказалось меньше, но там тоже отметили быстрый рост ниши.

Одним из главных драйверов спроса эксперты считают популярность смарт-колонок с голосовыми помощниками, которые объединяют в себе управление другими «умными» модулями. В ближайшее время этот рынок продолжит расти и может достичь 5–6 млрд рублей к 2023 году, что сопоставимо с показателями техники массового потребления вроде фенов и блендеров, спрогнозировали специалисты.

Представители компаний сообщили, что наибольшим спросом пользуются смарт-колонки с голосовыми помощниками.

«Сейчас популярностью пользуются и другие устройства из данного сегмента. Например, в нашей сети в этом году продажи «умных» ламп выросли в первом полугодии в два раза, а «умных» розеток — в 1,8 раза по отношению к прошлому году», — рассказал руководитель дивизиона закупок офисной техники, сетевого оборудования и аксессуаров компании «Ситилинк» Иван Поликарпов.

Также покупатели стали чаще приобретать камеры видеонаблюдения и «умные» пульты. А еще покупают термостаты, центры управления, датчики движения.