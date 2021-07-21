РИАМО - 21 июл. Столичная прокуратура начала проверку после того, как двое мужчин упали с 10 этажа на строительном объекте в Измайловском проезде, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По предварительной информации, 20 июля на строительном объекте двое рабочих упали с высоты 10 этажа. Мужчины 1988 и 1981 годов рождения скончались на месте.

Проверка поможет установить все обстоятельства и причины произошедшего, будет дана оценка действиям ответственных по соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ, а также строительных правил и нормативов.

По результатам проверки - при наличии оснований - будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.