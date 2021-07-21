РИАМО - 21 июл. На 73-м км Варшавского шоссе водитель большегруза сбил женщину и мужчину, которые находились на проезжей части, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в районе деревни Кресты поселка Роговское.

«Предположительно, погибшие могли находиться в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего», - сказали в пресс-службе.

Ранее на улице Авиаторов в Москве произошло резонансное ДТП. Девушка на автомобиле сбила 3 маленьких детей на пешеходном переходе. Их госпитализировали, после чего двое мальчиков скончались. 19 июля виновницу ДТП отправили в СИЗО. Она признала вину и раскаивается в содеянном.