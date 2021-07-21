РИАМО - 21 июл. Температура воздуха в среду в Москве и Подмосковье не превысит отметку в 26 градусов, в этот день осадков не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости».

Регион продолжит оставаться под влиянием антициклона. В среду ожидается переменная облачность. Пик жары придется на 11-18 часов.

Ветер северо-западный разовьет скорость 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное - 740 мм рт. ст.

Ранее синоптик спрогнозировал похолодание до +20 градусов в Московском регионе 22 июля.