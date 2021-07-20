РИАМО - 20 июл. Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021) в подмосковном Жуковском назвал цену нового легкого тактического самолета (ЛТС) Checkmate - 25–30 млн долларов, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Скорость нового легкого истребителя составит 1,9 тыс. км в час, дальность — около 3 тыс. км», — сказал Чемезов.

По его словам, на вооружении самолета находятся авиабомбы, управляемые и неуправляемые ракеты.

Ранее на МАКС модель нового истребителя показали президенту России Владимиру Путину. МАКС-2021 проходит 20-25 июля.

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