РИАМО - 20 июл. За 6 месяцев 2021 года в Подмосковье более 1,8 тыс. должников привлекли к административной ответственности. В отношении 639 человек возбудили уголовные дела за уклонение от уплаты алиментов, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

В Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Московской области прошла коллегия, посвященная подведению итогов служебной деятельности за первое полугодие 2021 года. Начальник управления экономической безопасности Главного управления региональной безопасности Московской области Артем Черепякин, который принял участие в заседании, попросил взять на особый контроль исполнительные производства о сносе объектов самовольного строительства.

Всего за полгода на исполнении ГУФССП России по Московской области находилось 4,5 млн исполнительных производств. Окончено 1,7 млн производств на общую сумму свыше 24 млрд рублей.

Благодаря работе приставов в консолидированный бюджет перечислено порядка 10,5 млрд рублей.

За полгода более 235 тыс. должников ограничены судебными приставами Подмосковья в праве выезда за пределы страны, 1,3 тыс. должников – в пользовании специальным правом.

В отношении 639 граждан возбуждены уголовные дела за уклонение от уплаты алиментов. Более 1,8 тыс. должников привлекли к административной ответственности.