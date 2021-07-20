РИАМО - 20 июл. Проект музейного комплекса Зои Космодемьянской в деревне Петрищево в Рузском городском округе Подмосковья вошел в список претендентов на престижную премию World Architectural Festival, которую называют архитектурным «Оскаром», сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Музей был отобран среди большого количества заявок и вошел в шорт-лист фестиваля в категории Culture - Completed Buildings (реализованные объекты культуры). Он стал единственным российским проектом в данной категории.

Всего в шорт-лист в этой категории вошло 17 объектов. Финал под наблюдением международного жюри будет проходить в Лиссабонском выставочном и конгресс-центре, в Португалии, с 1 по 3 декабря 2021 года. С 2008 года фестиваль WAF является главным местом встречи архитекторов более чем из 60 стран мира.

Сам музей представляет из себя двухэтажное здание общей площадью 2,5 тыс. кв. м с выставочным пространством, кафе, сувенирным магазином и всеми сопутствующими помещениями. Площадь экспозиции составляет 1,2 тыс. кв. м.

По периметру белоснежного здания располагается колоннада. Она образует пешеходные пространства и соединяет здание с прилегающей территорией. По благоустроенной территории музея проходит пешеходный маршрут диаметром 150 м. Он объединяет основные мемориальные объекты — памятник Зое Космодемьянской, старый музей, дом Кулика, место казни.