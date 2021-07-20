РИАМО - 20 июл. Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем народную артистку СССР Людмилу Чурсину, сообщает Газета.ru.

«Блистательная актриса, вы исполнили десятки ярких, запоминающихся ролей на театральных подмостках и в кинематографе, многогранным талантливым творчеством обогатили замечательные традиции отечественной драматической школы. Ваша биография служит достойным примером для всех, кто решил посвятить себя служению искусству, российской культуре», — написал президент в поздравительной телеграмме.

Чурсина родилась 20 июля 1941 года в Сталинабаде. Теперь это Душанбе, столица Таджикистана. Ранее она работала в театре имени Е. Б. Вахтангова и в Александринском театре, сейчас служит в Театре Российской армии.

Чурсина известна по ролям в фильмах «Когда деревья были большими», «Туманность Андромеды», «Угрюм-река», «Адъютант его превосходительства», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Долгая дорога в дюнах» и др.