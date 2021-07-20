РИАМО - 20 июл. В число лидеров по эффективности среди особых экономических зон России за 2020 год вошли две подмосковные зоны: «Дубна» и «Ступино Квадрат», сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки области.
Оценку результатов провело Минэкономразвития России.
«Дубна» была признана лидером в категории ОЭЗ технико-внедренческого типа, а «Ступино Квадрат» - среди промышленно-производственных зон.
Подмосковье стоит на первом месте по количеству ОЭЗ, на территории региона их 5 - «Дубна», «Ступино Квадрат», «Кашира», «Исток» и «Максимиха». По России в общей сложности 38 ОЭЗ.
В особых экономических зонах Подмосковья в общей сложности зарегистрировано 205 резидентов, на их территории создано 6 тыс. рабочих мест и осуществлено 86,9 млрд рублей инвестиций.
На 31 декабря 2020 года в России было зарегистрировано 864 резидента, создано 46,2 тыс. рабочих мест и осуществлено 538,62 млрд рублей инвестиций.
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