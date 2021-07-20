РИАМО - 20 июл. В число лидеров по эффективности среди особых экономических зон России за 2020 год вошли две подмосковные зоны: «Дубна» и «Ступино Квадрат», сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки области.

Оценку результатов провело Минэкономразвития России.

«Дубна» была признана лидером в категории ОЭЗ технико-внедренческого типа, а «Ступино Квадрат» - среди промышленно-производственных зон.

Подмосковье стоит на первом месте по количеству ОЭЗ, на территории региона их 5 - «Дубна», «Ступино Квадрат», «Кашира», «Исток» и «Максимиха». По России в общей сложности 38 ОЭЗ.

«Если посчитать количество рабочих мест, созданных только в двух ОЭЗ нашего региона - ОЭЗ «Дубна» и ОЭЗ «Ступино Квадрат», то это 15% от всех сотрудников ОЭЗ в стране: здесь трудоустроено больше 5,5 тысяч человек! А каждый пятый резидент ОЭЗ в России – резидент «Дубны», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева.

В особых экономических зонах Подмосковья в общей сложности зарегистрировано 205 резидентов, на их территории создано 6 тыс. рабочих мест и осуществлено 86,9 млрд рублей инвестиций.

На 31 декабря 2020 года в России было зарегистрировано 864 резидента, создано 46,2 тыс. рабочих мест и осуществлено 538,62 млрд рублей инвестиций.

Резиденты особых экономических зон Подмосковья заплатили 13,7 млрд руб налогов>>