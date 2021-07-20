РИАМО - 20 июл. Терапевт Лариса Алексеева перечислила распространенные ошибки, которые совершают люди после прививки от коронавируса. В частности, физические нагрузки категорически запрещены в течение трех дней после вакцинации, сообщает Nation News.

«Должен быть покой. Также не надо мыть место прививки, потому что можно занести инфекцию. Можно мочить место укола, как только болезненные ощущения стихнут. Однако, если появилось покраснение, то нужно обратиться к врачу и начать пить назначенные им антигистаминные препараты. Но самостоятельно их лучше не употреблять», — сказала Алексеева.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, что люди, не привившиеся двумя компонентами вакцины от коронавируса, сильно рискуют.

За последние сутки в России выявлено 23 770 случаев коронавируса в 85 регионах. С начала пандемии в стране зафиксировали 6 006 536 случаев коронавируса. Выздоровели 5 382 213 человек, скончались 149 922 человека с Covid-19.

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Текстовая трансляция

20 ИЮЛЯ

- Более 4 млн москвичей получили первый компонент вакцины от Covid‑19. Из них второй компонент вакцины получили более 2,2 млн человек.

- Еще 1 947 пациентов вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии выздоровело 293 502 человека.

- Профессор рассказал, чем опасна неполная вакцинация от Covid‑19. Люди с не полностью сформированным защитным слоем антител остаются уязвимы для коронавируса.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в столице умер 101 пациент с Covid‑19. Всего за время пандемии в городе умерли 24 585 человек, заболевших Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 23 770 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 478 больных. В Москве - 3 188.

- В РФ могут ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования против Covid‑19. Наказывать за такие призывы предлагают по Уголовному кодексу.

- Привитые от Covid‑19 смогут очно посещать занятия клуба «Московское долголетие». Занятия начнутся 21 июля.

- Более 3 тыс специалистов помогают москвичам в центрах вакцинации от Covid‑19. Все сотрудники одеты в фирменную одежду и их легко найти.