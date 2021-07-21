РИАМО - 21 июл. С начала 2021 года по программе капитального ремонта в столице заменили более 1,5 тыс. лифтов, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Работы по замене лифтового оборудования в рамках региональной программы капитального ремонта начались во всех округах столицы сразу после новогодних праздников. На сегодняшний день выполнено более половины годового плана. Всего будет заменено 3005 лифтов», - сказал Бирюков.

Он объяснил, что лифты подлежат замене по достижении срока предельной эксплуатации оборудования. Бирюков отметил, что с 2018 года лифты меняют строго спустя 25 лет службы без продления срока эксплуатации.

«Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Количество замененных в Москве с 2011 года лифтов достигло 37,5 тыс.», - подчеркнул Бирюков.

Заммэра рассказал, что если в подъезде находится несколько лифтов, то их меняют по очереди, чтобы не вызывать неудобств у жильцов.

Оборудование, которое используют лифтеры, производят в Москве и Подмосковье. Оно полностью соответствует современным нормам безопасности и комфорта пассажиров.

Сейчас в Москве установлено более 112 тыс. лифтов в домах. Все они включены в программу капремонта с указанием сроков замены.​