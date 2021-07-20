РИАМО - 20 июл. Завершено расследование уголовного дела по факту покушения на организацию убийства по найму в Москве, дело направили в прокуратуру, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, в марте 2020 года обвиняемая женщина решила заказать убийство своего супруга из-за финансовых разногласий после развода. Ее знакомый, второй обвиняемый, нашел предполагаемого исполнителя, которому они пообещали заплатить 3 млн рублей.

В дальнейшем все действия проходили под контролем оперативных сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по Москве, в рамках которых были организованы оперативно-разыскные мероприятия, а также инсценировано убийство мужчины.

В период с 16 по 19 декабря 2020 года в результате непрерывной следственной работы пресечено убийство человека, а все лица, причастные к организации данного преступления, были установлены, задержаны и заключены под стражу.

В рамках предварительного следствия проведены психолого-психиатрические и почерковедческая судебные экспертизы. Проведены обыски по месту жительства обвиняемых, допрошены 17 свидетелей.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.