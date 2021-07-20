РИАМО - 20 июл. В Егорьевске с ножевым ранением госпитализирована годовалая девочка, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Девочку госпитализировали около 6 часов утра 20 июля. Предварительно установлено, что ночью мать ушла из квартиры и оставила ее одну, поставив тем самым в опасное для жизни и здоровья состояние.

Следователи осмотрели место происшествия с применением криминалистической техники и средств, допросили свидетелей, назначили экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по факту оставления в опасности и причинения тяжкого вреда здоровью.