РИАМО - 20 июл. В возрасте 75 лет скончался заслуженный тренер России по плаванию Владимир Захаров, сообщает Газета.ru.

Об этом сообщили во Всероссийской федерации плавания. Причины смерти не уточняются.

«Всероссийская федерация плавания выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Николаевича», — сказали в организации.

Захаров тренировал олимпийскую чемпионку 2008 года, восьмикратную чемпионку мира (2004, 2005, 2006, 2007, 2008) Ларису Ильченко, серебряного призера Олимпийских игр 1996 года Константина Ушкова, бронзового призера Олимпиады 1992 года Ольгу Кириченко-Панкратову, пятикратного чемпиона мира (2000, 2001, 2002, 2003, 2007) и чемпиона Европы 2002 года Юрия Кудинова, чемпиона мира 2014 года Евгения Седова.

Также его учениками являются мастера спорта России Мария Новикова, Денис Адеев, Иван Моргун. В 2010 году тренера наградили орденом Дружбы за подготовку успешных спортсменов.