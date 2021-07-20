РИАМО - 20 июл. Скоро новая велоинфраструктура появится на Суворовской площади, Пречистенке и в 1-м Войковском проезде, москвичам напомнили правила движения в велосипедных зонах, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

Помимо велодорожек, в Москве создаются велосипедные зоны с особыми правилами движения.

Велосипедная зона: у велосипедистов там абсолютный приоритет, им можно двигаться по всей ширине проезжей части. Транспорт может двигаться там со скоростью до 20 км/ч.

Велопешеходная зона: по тротуару разрешено одновременно двигаться и велосипедистам, и пешеходам.

Совмещенное движение велосипедистов и машин: возможно при безопасной скорости (не более 20–30 км/ч) и низкой интенсивности транспорта.

Также велосипедистам напомнили что в городе все еще жарко, поэтому не стоит забывать про воду и головной убор, а на ребенка лучше надеть шлем. Если стало тяжело, лучше остановиться и отдохнуть в тени.